Российская певица обвинила прививки от коронавируса в появлении новых штаммов

Российская и советская певица Ольга Зарубина заявила, что после прививки от коронавируса люди становятся «злыми и хамоватыми». Об этом пишет Telegram-канал URA.RU со ссылкой на соцсети 63-летней артистки.

Женщина выступила против обязательной вакцинации от коронавируса, а также возмутилась тем, что «заваксеры» оскорбляют антипрививочников. «Это выбор каждого человека, потому что это касается его здоровья. И заваксеры болеют и умирают после прививок не меньше и не реже, это уже факт. Или вам обидно, что вы уже укололись и боитесь последствий», — высказалась Зарубина.

Кроме того, исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» заявила, что именно вакцинация якобы приводит к появлению новых штаммов коронавирусной инфекции.

В сентябре этого года стало известно, что поп-певица Наталья Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа вакцинироваться. Она заявила, что принципиально отказывается проходить процедуру.