Наталья Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа вакцинироваться

Поп-певица Наталья Ветлицкая отменила концерты в России. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Свое решение знаменитость объяснила тем, что для приезда в Россию она должна пройти вакцинацию. Однако она принципиально отказывается проходить процедуру. Артистка отметила в своей публикации, что из-за локдауна она также может оказаться «запертой» в Испании, где она оказалась в марте прошлого года.

Отмечается, что российские концерты Ветлицкой должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса гастроли перенесли на 2021 год. 57-летняя исполнительница также заявила, что не хочет обсуждать предъявленные Россией требования, и подчеркнула, что вакцинация — личное дело и право каждого человека.

В июне этого года Ветлицкая назвала карантин и вакцинацию «фашистской прелестью». В своем публикации в соцсети она порадовалась, что с 9 июня в Москве отменили пропуска. «Идиоты те, кто ничего не делает для того, чтобы мы все были свободны. Всем следует сказать "спасибо" тем людям, которые бились за эту свободу, которые ходили по судам, писали петиции, возмущались в соцсетях и так далее», — отметила тогда исполнительница.