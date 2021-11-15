Пригожин призвал не спасать звезд российского шоу-бизнеса от банкротства

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российских артистов не надо спасать от банкротства, которое угрожает им в новом году из-за пандемии COVID-19. Своим мнением он поделился в беседе с News.ru.

60-летний шоумен призвал не вмешиваться в сложившуюся ситуацию. По мнению Пригожина, в отечественном шоу-бизнесе «много лишних людей». «Мне вообще такое понятие, как шоу-бизнес, в последнее время набило оскомину. Все кто ни попадя, кто не имеет отношения ни к искусству, ни к культуре, называют себя частью шоу-бизнеса. Шоу есть, а бизнеса нет», — добавил Пригожин.

Он также подчеркнул, что в свое время заговорил о бедственном положении концертной индустрии одним из первых. Тогда его слова раскритиковал музыкант Сергей Шнуров, что позже переросло в конфликт и серию взаимных обвинений.

В октябре этого года Иосиф Пригожин высказался о гей-пропаганде в шоу-бизнесе в связи со скандалом вокруг премии телеканала «Муз-ТВ». Он подчеркнул, что в современном мире популярность зависит от хайпа.