Пригожин высказался о скандале вокруг гей-пропаганды на премии «Муз-ТВ»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказался о гей-пропаганде в шоу-бизнесе в связи со скандалом вокруг премии телеканала «Муз-ТВ». Комментарий российского шоумена приводит РЕН ТВ.

«На разных музыкальных премиях появляются нетрадиционные люди. Раньше это все было скрыто, и вы этого не замечали. Это все было. Просто сегодня это стало актуально и очень остро, потому что все стали эпатировать. Иначе они остаются просто безликими белыми воронами», — заявил Пригожин.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в мире шоу-бизнеса популярность зависит от хайпа. «Блогеры поняли принцип "А сейчас для куражу я вам попу покажу". Без этого сегодня ни одна схема не работает. Вы не можете просто выпустить песню, не показав чего-то такого, что привлечет внимание к вашей персоне», — подытожил продюсер.

Ранее сообщалось, что на телеканал «Муз-ТВ» был составлен протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. В издании TJ предположили, что на «Муз-ТВ» пожаловались из-за эфира с певцом Филиппом Киркоровым и блогером Давидом Манукяном, известным как Дава, а также тиктокером Даней Милохиным.

Протокол составили по части 2 статьи 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») КоАП. Судебное заседание запланировано на 17 ноября.