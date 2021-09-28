Пригожин пообещал «порвать на куски» Шнурова на ринге

Продюсер Пригожин принял вызов Шнурова встретиться на ринге и пообещал «порвать на куски»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, в котором вызвал его на поединок.

По его словам, музыкант заявлял, что готов встретиться с продюсером на ринге. Пригожин отметил, что принимает вызов. «И тогда посмотрим, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто чего стоит на самом деле», — сказал продюсер.

Пригожин также добавил, что «порвет Шнурова на куски» и готов к бою в любое время.

Ранее, в январе, сообщалось, что Шнуров написал заявление в полицию на музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Адвокат лидера «Ленинграда» Алексей Добрынин рассказал, что поводом для подачи заявления послужили угрозы Пригожина в адрес Шнурова.

Позже выяснилось, что в полиции отказались возбуждать дело в отношении музыкального продюсера.