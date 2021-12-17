Советник президента США высказался о решении Путина по ситуации вокруг Украины

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение, обострять ли ситуацию вокруг Украины. Его слова передает РИА Новости.

«По нынешней оценке правительства США, он еще не принял решение. В этом с последней недели ничего не изменилось», — говорится в заявлении Салливана в организации Совет международных отношений.

Помощник президента Джо Байдена также подчеркнул, что власти США не могут «поселиться в голове какого-нибудь мирового лидера, всегда есть ограничения того, что можно узнать, а что нет».

Ранее помощники президентов России и США Юрий Ушаков и Джейк Салливан обсудили Украину и вопросы безопасности. «Господин Салливан вновь изложил нашу серьезную обеспокоенность наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной и подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с европейскими союзниками и партнерами, стремясь решать дипломатическим путем вопросы безопасности и стратегические вопросы», — заявили в Белом доме.