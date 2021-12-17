Политолог сравнил сертификацию «Северного потока-2» и «Спутника V»

Сертификацию «Северного потока-2» затягивают так же, как и одобрение российской вакцины «Спутник V», завил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Юрий Светов. Он предположил, что Германия не хочет портить отношения ни с Россией, ни с США, а свою позицию в этом вопросе власти изменят только после давления общества и бизнеса.

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) не сможет сертифицировать газопровод «Северный поток-2» в первой половине 2022 года, завершение процесса откладывается как минимум на полгода. Глава BNetzA Йохен Хоманн указал, что агентство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для рассмотрения запроса.

«Позиция изменится под давлением общества»

Политолог обратил внимание на такие параллельные процессы, как сертификация газопровода и российской вакцины, одобрение которой тоже постоянно откладывают на неопределенный срок по разным причинам.

«Сначала нам говорили, что "Спутник V" одобрят в марте, потом летом, потом осенью, теперь вот снова все не готово и этот процесс переносят уже на следующий год. С "Северным потоком-2" ситуация такая же. Мне кажется, немцы выбрали такой вариант, не желая конфликтовать ни с нами, ни с США. Как говорил Владимир Ленин: "По форме все правильно, а по существу — издевательство". Американцев они уговаривают не вводить санкции, России рассказывают, что уже вот-вот готовы сертифицировать газопровод, но вынуждены подчиняться правилам», — объяснил Светов.

Он предположил, что дальше России предложат отдать контроль над «Северным потоком-2» другим структурам, на чем настоят Украина и Польша. Этот процесс, по его мнению, может продолжаться бесконечно, изменения наступят только после того, как начнут меняться отношения России и США. Политолог считает, что, в лучшем случае, газопровод сертифицируют в середине следующего года.

«Несмотря на то, что "Северный поток-2" выгоден, прежде всего, самой Германии, люди и их проблемы в этих играх всегда стоят на последнем месте. Мы слышим разговоры о том, что запас в газохранилищах рекордно снизился, что существует угроза нехватки имеющихся объемов, и, вместе с тем, видим, как делается все, чтобы не пользоваться газопроводом. Может, ситуация и сдвинулась бы с мертвой точки, если бы канцлером осталась Ангела Меркель, но в Германии новый глава государства. Это не его проблемы, он не хочет взваливать на себя тяжелый груз взаимоотношений и конфликтов Украины, России и США», — считает политолог.

Светов заключил, что единственное, что может повлиять на ускорение сертификации сегодня — давление немецких бизнеса и общества. Но такой сценарий, по его мнению, маловероятен: общество уверовало в Россию-агрессора, а бизнес слишком занят решением уже накопившихся проблем.