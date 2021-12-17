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Следствие не пустило гражданских медиков к ректору Шанинки

Следователь МВД не допустил врачей для оценки состояния здоровья ректора Шанинки Зуева

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

К ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву не допустили гражданских медиков. Об этом в пятницу, 17 декабря, со ссылкой на члена ОНК Александра Хуруджи сообщает ТАСС.

По словам правозащитника, врачей для оценки состояния здоровья Зуева не допустил следователь МВД. Между тем состояние обвиненного в хищении 21 миллиона рублей ректора ухудшается из-за проблем с давлением и сердечно-сосудистой системой. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

9 декабря сообщалось, что Президент России Владимир Путин не увидел оснований для содержания за решеткой ректора Шанинки Зуева

Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».

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Владимир Седов
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