Следствие не пустило гражданских медиков к ректору Шанинки

К ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву не допустили гражданских медиков. Об этом в пятницу, 17 декабря, со ссылкой на члена ОНК Александра Хуруджи сообщает ТАСС.

По словам правозащитника, врачей для оценки состояния здоровья Зуева не допустил следователь МВД. Между тем состояние обвиненного в хищении 21 миллиона рублей ректора ухудшается из-за проблем с давлением и сердечно-сосудистой системой. Незадолго до ареста ему сделали операцию на сердце.

9 декабря сообщалось, что Президент России Владимир Путин не увидел оснований для содержания за решеткой ректора Шанинки Зуева

Зуева обвиняют в хищении 21 миллиона рублей, выделенных из бюджета на федеральный проект «Учитель года» национального проекта «Образование».