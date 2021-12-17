Россияне смогут «штрафовать» друг друга за нарушение ПДД с помощью приложения

В 2022 году россияне смогут «штрафовать» друг друга за нарушения ПДД при помощи нового приложения на телефоне, пишет Autonews.

Новое приложение «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы». До 1 июля 2022 года правительство внесет необходимые изменения в законодательство России, и горожане смогут выявлять нарушителей ПДД: отправлять жалобы на неправильную стоянку или, например, парковку на газонах.

Реакция водителей на проект, позволяющий гражданам проявлять бдительность, была неоднозначной: кто-то посчитал, что приложение создаст лишнее напряжение, а кто-то счел его полезным.

Ранее стало известно, что Минюст подготовил новый проект КоАП, в котором для автомобилистов предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В беседе с «Лентой.ру» автоюрист Лев Воропаев заявил, что новые штрафы для нарушающих ПДД водителей вполне обоснованы при условии, что сотрудники ГИБДД со своей стороны также будут действовать в рамках закона.