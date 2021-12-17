Муж Ксении Собчак назвал лучшие качества жены

Муж телеведущей Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов заявил в интервью Ирине Безруковой на YouTube-канале «Начало» о недоверии супруге. При этом он также назвал ее лучшие качества, подчеркнув, что его супруга прекрасный человек.

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной назвал себя скрытным человеком и признался, что чаще всего проблемы решает в себе, поскольку не хочет обременять близких.

«Это моя скорее проблема, что я не доверяю. Потому что близкий человек может испытывать радость и помочь мне, выслушать меня. Я над этим работаю», — отметил Богомолов. Режиссер подчеркнул, что не обо всем может рассказывать Собчак не только из-за сложностей с доверием, но и потому что просто привык решать все самостоятельно.

В то же время Богомолов заявил, что в течение семейной жизни с журналисткой страх доверять начал постепенно уходить.

Безрукова также спросила режиссера, что ему нравится в Собчак как в женщине. «Она женщина, очень-очень женщина. И эта женская составляющая не отменяет в ней профессиональных качеств. Как и в любом человеке, в любви все прекрасные качества расцветают, а все негативные прячутся, потому что боятся этого света. Ксения прекрасная женщина», — ответил режиссер, добавив, что о том, какой она человек, может говорить бесконечно.

Кроме того, интервьюер заметила, что Богомолов и Собчак — оба очень эмоциональные люди, и спросила, как они в паре успокаивают друг друга. По словам театрального деятеля, они с женой «безумно похожи», что позволило им в отношениях в какой-то момент посмотреть друг на друга как через зеркало. «Мы увидели себя в другом, и это очень помогло. Эта похожесть помогла осознать, какой и ты, и, соответственно, найти "ключи" и правильный подход к близкому человеку», — пояснил режиссер.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Пара зарегистрировала свой брак в Грибоедовском загсе Москвы.