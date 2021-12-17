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Сокуров извинился перед главой СПЧ

Режиссер Сокуров направил обращение главе СПЧ Фадееву и извинился

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Режиссер Александр Сокуров направил обращение председателю Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерию Фадееву. Об этом пишет РБК.

В нем Сокуров извинился перед Фадеевым и остальными членами совета за свои высказывания на встрече совета с президентом Владимиром Путиным, заявив, что считает себя лишь гражданином и ремесленником своего цеха. «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — написал он.

9 декабря Сокуров вступил в полемику с Путиным на заседании СПЧ. Режиссер указал на ряд проблем, связанных с устройством России — межнациональные конфликты, территориальные претензии и судьбы представителей ее народа. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе страны. Позднее Сокуров заявил, что при необходимости готов еще раз встретиться с главой государства, и отметил, что российский лидер неправильно его понял «во многих вопросах».

Марина Совина
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