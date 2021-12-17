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Врач рассказал о состоянии извлеченного из-под обломков комбината рабочего

Пострадавшему рабочему на территории горно-обогатительного комбината ампутировали кисть
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: РЕН ТВ

Рабочий, которого извлекли из-под завалов обрушившегося здания на территории бывшего горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в городе Ак-Довурак и ампутировали ему ноги, сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал
хирург-травматолог Эргил Чадамба, его слова приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

Врач рассказал, что из-за обморожения четвертой степени рабочему пришлось провести операцию по ампутации кисти. Чадамба отметил, что рабочий все еще находится в реанимации, однако теперь дышит без специального аппарата. Сейчас он постепенно восстанавливается.

О трагедии при демонтаже неэксплуатируемого 13-этажного здания комбината «Туваасбест» стало известно 5 декабря. Произошло обрушение конструкций. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. На поиски второго пострадавшего спасателям потребовалось более девяти часов.

В районе нахождения пострадавшего спасатели установили тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему ноги.

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Анна Филипенко
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