Мурашко оценил эффективность «Спутника V» против омикрон-штамма

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношение омикрон-штамма коронавируса, в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно предварительным результатам исследования по оценке активности антител к новому штамму, можно говорить, что снижение уровня вируснейтрализующих антител у россиян, которые прошли вакцинацию «Спутником V» и ревакцинацию «Спутником Лайт», не является критическим.

«В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты», — сказал он.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что Россия выходит на плато четвертой волны коронавируса. Он добавил, что распространение подсчитывается по количеству выявленных случаев COVID-19, а не по смертности.

По его словам, в целом в России наблюдается естественный ход событий, на который влияет в том числе вакцинация.