В Кремле прокомментировали сроки запуска «Северного потока-2»

Сроков запуска «Северного потока-2» пока что нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это является вопросом регулятора, с которым сейчас продолжает диалог компания, прокомментировал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации. Не нам прогнозировать, когда она произойдет», — объяснил пресс-секретарь президента. Он ответил на вопрос, расстроены ли в Кремле тем, что решения по проекту в первой половине следующего года не будет. Москва, по словам Пескова, сроков для себя не ставит.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии.

При этом Nord Stream 2 AG сейчас продолжает работу над созданием дочерней компании в Германии. «Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — объяснил представитель оператора.