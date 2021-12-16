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Оператор «Северного потока-2» прокомментировал перенос сертификации

Nord Stream 2 AG о переносе сертификации: продолжаем создание дочерней компании

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», продолжает работу над созданием дочерней компании в Германии, чтобы сертифицировать ее как независимого оператора немецкого сегмента. Таким образом в операторе прокомментировали информацию о переносе сертификации как минимум до второй половины 2022 года, сообщает РИА Новости.

«Наша компания предпринимает этот шаг с целью обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям», — подчеркнул представитель компании.

Ранее 16 декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн указал, что ведомство спустя месяц так и не получило документы, необходимые для продолжения сертификации. Он предположил, что завершить работу в первом полугодии 2022 года не удастся.

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Сертификацию приостановили 16 ноября. По плану, она должна была завершиться 8 января 2022 года, но теперь сроки отодвинулись на неопределенный срок. После решение BNetzA свой вердикт должна вынести Еврокомиссия, на это у нее будет два месяца. Однако при необходимости процесс могут продлить еще на два месяца. Таким образом, поставки по газопроводу могут начаться осенью 2022-го.

О таких же сроках ранее говорил зампред фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Граф Ламбсдорфф. По его мнению, обсуждать разрешение на эксплуатацию нового газопровода в контексте борьбы с нынешним энергетическим кризисом в ЕС не имеет смысла, так как поставки по «Северному потоку-2» до конца нынешнего отопительного сезона в регионе не начнутся.

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Платон Щукин
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