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Уволенный за служебный роман глава McDonald's вернет компании отступные

Глава McDonald’s Стив Истербрук вернет компании 105 миллионов долларов
Стив Истербрук

Стив Истербрук. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент McDonald's Стив Истербрук вернет корпорации выходное пособие в размере 105 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN.

Истербрук был уволен в 2019 году после того, как руководство компании узнало, что он нарушил политику компании, вступив по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей. После этого ему пришлось покинуть должность. Компания выплатила Истербруку отступные, состоящие из наличных денежных средств и акций.

Однако в августе 2020 года сеть ресторанов быстрого питания подала иск против бывшего президента за сокрытие информации о количестве его служебных романов. Выяснилось, что у него была сексуальная связь еще с тремя сотрудницами. В своем заявлении экс-глава принес извинения бывшим коллегам, совету директоров, а также франчайзи и поставщикам компании.

Ксения Назарова
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Уволенный за служебный роман глава McDonald's вернет компании отступные
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