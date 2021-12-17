Россияне заинтересовались маленькими квартирами

В третьем квартале 2021 года студии в российских новостройках подорожали почти в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом рассказали аналитики «Авито Недвижимости», сообщают «Известия».

Квадратный метр студии в новостройке поднялся в цене на 45 процентов — до 141,7 тысячи рублей. В однокомнатной квартире средняя цена увеличилась на 39 процентов — до 124,8 тысячи рублей. На рынке вторичной недвижимости цена за квадратный метр в студии выросла на 40 процентов — до 132 тысяч рублей, а в однокомнатных квартирах — на 35 процентов — и составила 81,4 тысячи рублей.

Рост цен подстегивался интересом россиян. Спрос на маленькое жилье в третьем квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличился на 47 процентов на рынке вторичной недвижимости и на семь процентов — на рынке первичной. Вслед за спросом растет и объем предложения: за год на продажу было выставлено на семь процентов больше малогабаритных вторичных квартир и на 29 процентов больше маленьких квартир в новостройках.

В третьем квартале 2021 года на российский первичный рынок вышло на 34 процента больше студий, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество традиционно популярных у россиян однокомнатных квартир на рынке увеличилось всего на пять процентов. Схожие тенденции наблюдаются и на рынке вторичного жилья. Число объявлений о продаже студии выросло на четверть, а количество вторичных объектов в целом снизилось на шесть процентов.

Ранее в начале декабря сообщалось, что размеры новых квартир в России стремительно сокращаются. Эксперты считают, что урезать площадь жилья застройщики вынуждены из-за снижения платежеспособного спроса. Поэтому они уменьшают размеры спален, совмещают кухни с гостиной и обходятся без лоджий и балконов.