Россиянам предложат маленькие квартиры

Размеры новых квартир в России стремительно сокращаются, пишет «Российская газета». По данным ЦИАН, сильнее всего за последний год уменьшились квартиры в Кировской и Белгородской областях — на 21 и 18 процентов соответственно.

В 2020-м обычная квартира в кировской новостройке имела площадь 60,4 квадратного метра, теперь — 47,9 метра. В Белгородской области эти показатели равны 74,2 и 60,8 «квадрата». Также заметно за год сократилась площадь жилья в Тюменской области, Севастополе и Санкт-Петербурге. В целом предлагаемые новые квартиры «усели» в 59 из 85 регионов России.

Эксперты полагают, что урезать площадь жилья застройщиков вынуждает снижение платежеспособного спроса. Поэтому они уменьшают размеры спален, совмещают кухни с гостиной, обходятся без лоджий, балконов и неэффективных широких или глубоких коридоров. Но полностью переходить на строительство студий застройщики не планируют, констатируют эксперты. В настоящее время активно развивается семейная ипотека, а люди, которые ее берут, редко селятся в маленьких квартирах.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы увеличилась почти на 22 процента, а площадь квартир в среднем уменьшилась на 10 процентов. Квартиры стали дороже, и застройщики начали дробить их ради максимально выгодной продажи, пояснили аналитики.