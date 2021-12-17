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Стилисты назвали пять устаревших трендов 2021 года

Who What Wear: в 2022 году следует отказаться от ношения спортивных костюмов на улице

Фото: Unsplash

Редакторы модного портала Who What Wear назвали несколько устаревших модных тенденций, от которых следует отказаться в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, стилисты перечислили пять ныне неактуальных трендов уходящего года. В первую очередь, эксперты порекомендовали воздержаться от принтов в виде шахматной доски. Кроме того, по их словам, из моды вышла обувь на высокой платформе.

Также в 2022 году специалисты посоветовали отказаться от ношения спортивных костюмов на улице. «Я понимаю, что все мы нуждались в комфорте в 2021 году, но сейчас я не могу дождаться, когда надену нормальную одежду и уберу подальше свои треники», — поделилась редактор Эмма Спеддин (Emma Speddin).

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Помимо этого, стилисты назвали неактуальными крупные «уродливые» кроссовки (ugly sneakers). По словам журналистки Джой Монтгомери (Joy Montgomery), такая обувь осталась далеко в прошлом, и покупателям стоит обратить внимание на более лаконичные позиции. Среди них — мокасины, туфли и сандалии.

Создательница видеоконтента Реми Афолаби (Remi Afolabi), в свою очередь, призвала забыть о трендах, вернувшихся в моду из 2000-х. «Было интересно наблюдать за возрождением моды 2000-х годов, но, я думаю, что пришло время оставить это в 2021 году», — пояснила эксперт.

Ранее в декабре стилисты предрекли шесть модных трендов 2022 года. По словам специалистов, самыми популярными аксессуарами станут галстуки разных принтов в сочетании с рубашками и короткие кожаные перчатки ярких цветов. Последние начали появляться в ассортименте многих брендов после показа модного дома Prada.

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Таисия Косинцева
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