Участницу Pussy Riot арестовали после сторис с портретом Лукашенко и свастиками

Тверской суд Москвы на 15 суток арестовал участницу группы Pussy Riot Марию Алехину за публичную демонстрацию нацистской символики, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Даниила Бермана.

«Суд признал Алехину виновной в административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики)», — сказал адвокат, отметив, что решение суда планируется обжаловать.

По его словам, поводом для ареста послужила публикация в Instagram сторис с изображением Александра Лукашенко со свастикой, которую Алехина выложила в 2015 году.

О задержании Марии Алехиной стало известно 16 декабря. Ранее в сентябре она была приговорена к одному году заключения. Следственный комитет обвинял ее, а также еще девятерых оппозиционеров в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм из-за призыва к участию в несанкционированных протестных акциях 23 января.