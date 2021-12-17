Россиянин пригрозил взорвать самолет из-за дорогих билетов

Житель Красноярска заявил об угрозе взрыва в самолете авиакомпании «Ютэйр». Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчина написал сообщение в техподдержку на сайт авиакомпании. Злоумышленник потребовал отменить рейсы Москва-Красноярск и Москва-Сургут в период с 8 по 10 января, мотивируя это тем, что «лучше потерпеть убытки, чем потерпеть жертвы».

В результате его вычислили и задержали. Он объяснил полицейским, что обиделся на перевозчика, так как не смог купить дешевые билеты на новогодние праздники.

11 декабря суд приговорил хабаровчанина к четырем годам и 10 месяцам колонии строгого режима за 18 ложных сообщений о бомбах в местном аэропорту. Россиянин также получил штраф — более трех миллионов рублей. Сообщается, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина по электронной почте отправлял на адрес аэропорта имени Геннадия Невельского информацию о минировании терминала и воздушных судов.