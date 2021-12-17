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В Нижнем Новгороде запустили новогодние трамваи

В Нижнем Новгороде запустили украшенные к Новому году трамваи

Фото: Teegram-канал «Нижний №1»

По улицам Нижнего Новгорода начали курсировать новогодние трамваи. Их украсили яркими праздничными гирляндами. Фотографии публикует Telegram-канал «Нижний №1».

Отмечается, что новогодний общественный транспорт запущен под номерами 2 (кольцевой, Черный пруд — площадь Лядова), 3 (Московский вокзал — парк Дубки) и 8 (Глиницы — Игарская улица).

На сайте МП Нижегородпассажирэлектротранс опубликовано расписание новогодних трамваев. Отмечается, что они будут курсировать по городу в декабре 2021 года и январе 2022-го. Завтра, 18 декабря, к трем указанным маршрутам добавится еще маршрут номер 6 (кольцевой, Московский вокзал). Всего в городе украсят 30 трамваев.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 25 декабря откроется новогодняя «Горьковская ярмарка-800». Павильоны установят в сквере на площади Горького. Глава городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин подчеркнул, что на ярмарке можно будет купить уникальные товары, которых нет в масс-маркете.

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Варвара Кошечкина
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