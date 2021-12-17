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Украшения задержанной главы ИФНС оценили в 12 миллионов рублей

Ювелир Иртюга оценила украшения обвиняемой в махинациях главы ИФНС в 12 миллионов рублей

Фото: источник в оперативных службах

Ювелир оценила украшения, которые обнаружили в ходе обысков у главы ИФНС №3 Марины Чайко, задержанной в Москве сообщает РЕН ТВ.

По словам эксперта Юлии Иртюги, стоимость ювелирных украшений и бижутерии обвиняемой в махинациях Чайко, фотографию которых сделали следователи, может достигать 12 миллионов рублей.

«Украшениям по фотографии не дают какую-то конкретную стоимость. Эксперт-гемолог должен понять, что за камень перед ним — но это может оказаться имитацией или синтетикой, и стоимость будет варьироваться. Если мы предполагаем, что украшения соответствуют брендам, в футлярах которых они лежат, и то, что это действительно ювелирные украшения с драгоценными камнями, то можем оттолкнуться от рыночной стоимости. Украшения на фотографии стоят не менее 12 миллионов рублей», — пояснила Иртюга.

Главу ИФНС № 3 задержали по подозрению в миллионных махинациях. Следователи предъявили ей обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а ее супругу — в пособничестве. По версии следствия, женщина, пользуясь своей должностью, фиктивно устраивала мужа на работу в проверяемые компании. При этом в каждой фирме он получал зарплату в два миллиона рублей.

Марина Совина
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