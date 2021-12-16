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В Москве главу налоговой инспекции заподозрили в махинациях на миллионы рублей

РЕН ТВ: у задержанной главы ИФНС № 3 Москвы изъяты украшения Cartier и коллекция часов
Начало событий в новости Обыск в московской квартире главы налоговой инспекции попал на видео

Фото: источник в оперативных службах

Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в миллионных махинациях главу московской инспекции № 3 Федеральной налоговой службы (ИФНС). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотруднице налоговой службы следователи предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, а ее супругу — в пособничестве. По версии следствия, женщина, пользуясь своей должностью, фиктивно устраивала мужа на работу в проверяемые компании. При этом в каждой фирме он получал зарплату в два миллиона рублей.

В результате обысков в десяти квартирах, в том числе у главы инспекции, и офисах изъяты ювелирные украшения от Cartier, коллекция часов престижных марок в количестве 15 штук и десятки миллионов рублей наличности.

ИФНС № 3 курирует Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы.

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Любовь Ширижик
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