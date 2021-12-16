Обыск в московской квартире главы налоговой инспекции попал на видео

На северо-западе Москвы в квартире главы межрайонной инспекции №3 Федеральной налоговой службы (ИФНС) сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Они приехали к жилому дому на Нелидовской улице, где их заснял РЕН ТВ.

На кадрах видны силовики, входящие в подъезд.

По данным телеканала, обыски идут у руководителя инспекции, которая курирует Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы. Причина визита правоохранителей к налоговику пока неизвестна.