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Обыск в московской квартире главы налоговой инспекции попал на видео

РЕН ТВ показал видео с правоохранителями, приехавшими к главе ИФНС №3 Москвы на обыск

На северо-западе Москвы в квартире главы межрайонной инспекции №3 Федеральной налоговой службы (ИФНС) сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия. Они приехали к жилому дому на Нелидовской улице, где их заснял РЕН ТВ.

На кадрах видны силовики, входящие в подъезд.

По данным телеканала, обыски идут у руководителя инспекции, которая курирует Арбатский, Пресненский и Тверской районы столицы. Причина визита правоохранителей к налоговику пока неизвестна.

Любовь Ширижик
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