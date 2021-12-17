В ООН отреагировали на предложения России по гарантиям безопасности

В Организации Объединенных Наций (ООН) поддерживают диалог Москвы и Вашингтона в контексте выдвинутых Россией предложений к США и НАТО по гарантиям безопасности. Так отреагировал на публикацию проекта российского документа заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем диалог на различных уровнях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, направленный на устранение разногласий, снижение напряженности и защиту регионального мира», — подчеркнул Хак. Он отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг принял во внимание публикации в СМИ на эту тему.

Хак добавил, что генсек напоминает сторонам об их ответственности за обеспечение мирного урегулирования ситуации на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями. По его словам, ООН выступает за продолжение переговорных усилий в этой сфере.

Ранее на российский проект соглашения по гарантиям безопасности отреагировали в Евросоюзе. Так, официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс.