Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Врач перечислила пять способов снизить риск сердечных заболеваний

Врач-терапевт МакКлимонт: отказ от насыщенных жиров снизит риск болезней сердца на 17%

Фото: Pixabay

Британский врач-терапевт Рианна МакКлимонт назвала пять способов снизить риск сердечных заболеваний. Рекомендации она перечислила изданию Express.

По словам эксперта, в организме существует два вида холестерина: хороший и плохой. Второй прилипает к стенкам сосудов и формирует бляшки, которые нарушают работу кровоснабжения. Чтобы избежать такой ситуации, следует сократить потребление насыщенных жиров, есть больше клетчатки, бросить курить, есть обработанные продукты и чаще заниматься спортом.

Материалы по теме:
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября

Врач считает, что отказ от потребления в пищу продуктов, содержащих насыщенные жиры, может снизить риск болезней сердца на 17 процентов, а переход на ненасыщенные масла (например, подсолнечное и оливковое) и общее снижение количества употребляемых жиров может снизить его на целых 30.

Также эксперт отметила, что три грамма растворимой клетчатки в день, содержащиеся во фруктах и цельнозерновых помогут в профилактике болезней. Отказ от курения, обработанных продуктов и спортивная активность — важные факторы в снижении риска сердечных заболеваний, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала продукты, помогающие справиться с депрессией. По ее словам, хурма и другие продукты оранжевого цвета оказывают благотворное влияние на организм человека при подавленных депрессивных состояниях.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали пугающим распространение омикрон-штамма
Исполнитель роли Электроника рассказал о последствиях своей женитьбы на ведьме
Страны G7 признали омикрон-штамм COVID-19 самой большой угрозой
Британцам снизили доплаты за покупку электрокаров
Роскачество развеяло миф о зимних помидорах
Оплату с помощью распознавания лиц запустят в сети московских супермаркетов
Парень подарил отцу телефон и испортил брак родителей
В США предложили укрепить военный потенциал Украины
В США оценили решение Германии выслать российских дипломатов
Россиянка воспользовалась падением валюты и выгодно отдохнула в Стамбуле
Россияне решили потратить новогодние премии на погашение кредитов
Врач перечислила пять способов снизить риск сердечных заболеваний
Канцлер Германии оценил решение о приостановке сертификации «Северного потока-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter