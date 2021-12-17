Врач перечислила пять способов снизить риск сердечных заболеваний

Британский врач-терапевт Рианна МакКлимонт назвала пять способов снизить риск сердечных заболеваний. Рекомендации она перечислила изданию Express.

По словам эксперта, в организме существует два вида холестерина: хороший и плохой. Второй прилипает к стенкам сосудов и формирует бляшки, которые нарушают работу кровоснабжения. Чтобы избежать такой ситуации, следует сократить потребление насыщенных жиров, есть больше клетчатки, бросить курить, есть обработанные продукты и чаще заниматься спортом.

Врач считает, что отказ от потребления в пищу продуктов, содержащих насыщенные жиры, может снизить риск болезней сердца на 17 процентов, а переход на ненасыщенные масла (например, подсолнечное и оливковое) и общее снижение количества употребляемых жиров может снизить его на целых 30.

Также эксперт отметила, что три грамма растворимой клетчатки в день, содержащиеся во фруктах и цельнозерновых помогут в профилактике болезней. Отказ от курения, обработанных продуктов и спортивная активность — важные факторы в снижении риска сердечных заболеваний, добавила специалист.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова назвала продукты, помогающие справиться с депрессией. По ее словам, хурма и другие продукты оранжевого цвета оказывают благотворное влияние на организм человека при подавленных депрессивных состояниях.