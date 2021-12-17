В российском колледже начался пожар после взрыва бытового газа

В Махачкале в пристройке республиканского многопрофильного медицинского колледжа взорвался бытовой газ, после чего последовало возгорание. Об этом сообщается на сайте МЧС по республике Дагестан.

Огнем было охвачено помещение площадью 35 квадратных метров. Пожарный расчет прибыл на место и локализовал горение. В результате ЧП в здании вылетели стекла, о других разрушениях не сообщается. Учащихся и преподавателей эвакуировали из здания.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в поселке Цементном Невьянского района Свердловской области взрыв газа повредил три квартиры в пятиэтажном доме. Трехкомнатная квартира, в которой произошел взрыв, принадлежит пенсионеру, однако в ней никто не живет уже несколько лет. В доме перекрыли газ, а жильцов эвакуировали.

