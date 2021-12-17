Мужчина показал быстрый способ очистить белую обувь

Мужчина раскрыл простой способ очистить белую обувь от загрязнений и прославился в сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользователь соцсети с никнеймом SneaksCool1 регулярно делится лайфхаками на тему ухода за обувью. В одном из последних видео он показал, как быстро вернуть светлые кроссовки в первоначальный вид. В качестве примера он использовал свои грязные слипоны бренда Vans.

Так, сначала герой материала прополоскал обувь в холодной воде. Затем он вылил на тканевую поверхность средство для мытья посуды и начал тщательно втирать его в материал с помощью щетки. После этого он накрыл слипоны тонким слоем туалетной бумаги и оставил их сушиться под солнцем. В конце ролика видно, что бумага впитала в себя остатки грязи, а обувь вновь стала белой.

Публикация стала вирусной и набрала семь миллионов просмотров и 667 тысяч лайков. Зрители оценили рекомендацию мужчины в комментариях. «Ничего себе, это прекрасный совет. Спасибо!», «Это действительно работает, я пробовал, потому что люблю носить белую обувь», «Обычно я бросаю свою обувь в стиральную машину с отбеливающим средством, однако и этот метод стоит внимания», — высказывались они.

В апреле блогерша показала другой способ очистить белую обувь. Пользовательница сети Симон Андерсон (Simone Anderson) опубликовала видео, в котором показала, как она отстирывает белые кроссовки от грязи. На размещенных кадрах она демонстрирует две пары обуви с пятнами и рассказывает, что для ее лайфхака понадобятся стиральный порошок, пятновыводитель марки Vanish и отбеливатель.