Киану Ривз объяснил мем «Грустный Киану»

Канадский актер Киану Ривз в эфире The Late Show объяснил мем «Грустный Киану». Запись передачи опубликована на YouTube.

Артист рассказал о появлении фото, на котором он сидит на скамейке с печальным видом и ест сэндвич. По его словам, на самом деле в том момент он не испытывал никакой грусти. «Я просто ел сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден», — сказал Ривз. Он добавил, что понятия не имеет, почему этот снимок стал таким популярным и превратился в мем.

Ранее в декабре исполняющий главную роль в фильме «Матрица» Ривз раскрыл смысл новой части картины. Как уточнил артист, в фильме «Матрица: Воскрешение» поднимается целый ряд важных тем, основной из которых он считает любовь. «На первом месте, мне кажется, любовь. И… что еще? Как ты думаешь?» — назвал Ривз и обратился к Кэри-Энн Мосс, исполнительнице роли Тринити. На это коллега ответила, что по итогу просмотра картины зрители задумаются над тем, что такое системы контроля.