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В НАТО призвали готовиться к худшему в ситуации на Украине

Генсек Йенс Столтенберг призвал НАТО быть готовыми к худшему в ситуации на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В ситуации на Украине странам Североатлантического альянса необходимо верить в лучшее, но готовиться к худшему развитию событий. К этому призвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Генсек подчеркнул, что усиление военной активности России у украинских границ продолжается. «Мы увеличили свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением, обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину», — заключил он.

Столтенберг отметил, что НАТО не видит прямых угроз кому-либо из членов альянса. При этом он указал на рост напряженности в регионе, который касается, в частности, Болгарии.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжает расширение и не планирует останавливаться в нем даже вопреки возражениям России. Он не исключил присоединения Украины к альянсу и напомнил, что в НАТО уже приняли Черногорию и Северную Македонию, несмотря на протесты Москвы.

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Екатерина Андреева
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