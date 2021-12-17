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Россия ограничит въезд граждан одной страны из-за нового штамма

Оперштаб: с 19 декабря Россия ограничит въезд в страну иностранцев, живущих в Кении

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С 19 декабря Россия ограничит въезд в страну иностранцев, живущих в одной африканской стране, Кении, или посетивших ее в течение последний 14 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Соответствующее решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за распространения нового омикрон-штамма. Кроме того, Ростуризму поручено проинформировать туроператоров об ограничении на въезд иностранных граждан из Кении.

Также Роспотребнадзор введет обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Кении, в том числе россиян. Путешественники должны будут пройти двухкратное ПЦР-тестирование.

Ранее в ноябре Россия на неопределенный срок ограничила въезд граждан из ряда африканских стран, включая ЮАР, Ботсвану, Лесото и Намибию. Уточняется, что въезд также ограничили для жителей Гонконга, Мозамбика, Эсватини, Танзании, Зимбабве, Мадагаскара и иностранцев, которые находились на территории этих государств в течение последних 10 дней.

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Мария Гейн
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