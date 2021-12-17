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В России захотели запретить услуги суррогатных матерей для иностранцев

В Госдуму внесен законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Фото: Pixabay

В Государственную думу внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

«Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян — потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям», — рассказал Пискарев.

Также парламентарий отметил, что этот закон защитит права детей, рожденных суррогатными матерями, и исключит случаи продажи младенцев за границу.

Ранее депутат Госдумы, председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил применять вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) только в государственных медицинских учреждениях. Уточняется, что к ВРТ смогут обращаться пары в зарегистрированном браке и одинокие женщины. Кроме того, все они должны иметь российское гражданство.

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Анна Филипенко
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