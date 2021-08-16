В Госдуме предложили заниматься суррогатным материнством только госклиникам

Депутат Госдумы, председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил применять вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) только в государственных медицинских учреждениях. Соответствующий проект направили в правительство для получения отзыва, сообщают «Известия».

Уточняется, что к ВРТ смогут обращаться пары в зарегистрированном браке и одинокие женщины. Кроме того, все они должны иметь российское гражданство.

Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту отмечено, что Россия относится к числу государств с наиболее либеральным и наименее проработанным законодательством в области суррогатного материнства. Так, относительная дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали страну центром «репродуктивного туризма».

Помимо этого, в последнее время участились случаи использования ВРТ не в целях лечения бесплодия, а для лиц, которые не имеют право на применение таких технологий, в основном — мужчин-иностранцев. По данным Росздравнадзора по Москве и области, было зафиксировано 48 случаев предоставления услуг ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Так, воспользоваться услугами суррогатной матери могут лишь состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — россиянка, для «которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям».