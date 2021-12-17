Зеленский пришел на новогодний концерт «Квартала 95»

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой, советником Сергеем Шефиром и главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком пришли на новогодний концерт студии «Квартал 95». Об этом сообщает Telegram-канал издания «КП в Украине».

Журналисты поделились видео с отрывками концерта, во время которого со цены можно было услышать штуки про украинского президента и бывшего коллегу юмористов.

Так, актер Юрий Великий напомнил о протестах против Зеленского и, пародируя его и обращаясь к залу, заявил, что давно не видел такого количества людей без плакатов. Другой участник студии, комментируя выступление артистов, сказал, что «при [пятом президенте Украины Петре] Порошенко было лучше».

Комики также предложили Зеленскому после окончания срока его полномочий «снять сериал, как простой президент становится великим артистом», на что глава республики улыбнулся и одобрительно кивнул.

Шутки юмористов не обошли стороной и Ермака, против которого в 2020 году украинский суд требовал возбудить уголовное дело по статье о госизмене из-за провала операции по задержанию «вагнеровцев». «А если я запою "Боже Царя Храни", зал подхватит? Ермак точно подхватит», — пошутили со сцены.

«Квартал 95» — украинская студия, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН, которую возглавлял Владимир Зеленский. До победы на выборах в 2019 году он также занимал должность художественного руководителя студии.