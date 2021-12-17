Зеленский обсудил с Джонсоном шаги по деэскалации ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном вопросы энергобезопасности и шаги по деэскалации ситуации вокруг республики. Об этом украинский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

Политик назвал разговор с Джонсоном продуктивным. «Скоординировали дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и мирному урегулированию на Донбассе. Ценю жесткую и неизменную поддержку Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины», — отметил он.

В пятницу в канцелярии британского премьера заявили, что Зеленский и Джонсон в ходе телефонного разговора о ситуации на границе Украины с Россией согласились с необходимостью диалога с РФ.

Ранее Джонсон общался с Путиным по телефону 13 декабря. В разговоре британский премьер выразил озабоченность наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений.

