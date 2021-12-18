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Автобус с детьми перевернулся под Ярославлем

На 193-м километре трассы «Холмогоры» под Ярославлем автобус с детьми попал в ДТП с КАМАЗ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ярославской области попал в ДТП и перевернулся автобус с ехавшими на соревнования детьми. Об этом в субботу, 18 декабря, РИА Новости сообщил представитель УМВД по региону.

Авария произошла в 5:50 по московскому времени на 193-м километре трассы «Холмогоры» в Ростовском районе.

По предварительным данным, столкновение микроавтобуса Mercedes с несовершеннолетними случилось в результате того, что у грузового автомобиля КАМАЗ, перевозившего лес, при движении открепился прицеп и рассыпались бревна.

В результате водитель и 12 детей 2012 года рождения доставлены в больницу, их осматривают врачи. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и МЧС.

30 октября сообщалось, что в Ингушетии в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика КамАЗ погибли два человека. Также в ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости пострадали восемь детей.

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Варвара Кошечкина
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