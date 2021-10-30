В ДТП с «Камазом» в российском регионе пострадали восемь детей

В Ингушетии в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика «Камаз» погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

Также в ДТП на федеральной трассе «Кавказ» в районе Назрановской крепости пострадали восемь детей. Их доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Жертвами аварии стала женщина и новорожденный ребенок, он умер по дороге в карете скорой помощи. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель легковушки, совершавший обгон по встречной полосе.

8 октября семь человек, среди них шесть детей в возрасте от 7 до 14 лет, пострадали в ДТП с участием школьного автобуса в Таловском районе Воронежской области. Авария в российском регионе произошла в районе семи часов утра. 51-летний водитель автобуса при повороте не уступил дорогу погрузчику «Амкадор». Всего в автобусе было восемь человек: шестеро школьников, водитель и сопровождавший детей соцработник.