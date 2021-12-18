Биолог оценила версию о появлении омикрона при испытании лекарств от COVID-19

Маловероятно, что омикрон-штамм коронавируса появился в результате испытаний лекарств для лечения варианта дельта. Такую оценку указанной версии дала в беседе с РИА Новости биолог Анча Баранова.

Специалист скептически отнеслась к рукотворной версии возникновения нового штамма и отметила, что у COVID-19 и так достаточно возможностей для мутации без участия человека, так как он способен долго находиться в организме.

Баранова также заметила, что большое количество мутаций именно омикрона может быть связано с несколькими передачами вируса от человека к мышам и обратно. «В результате того, что S-белок коронавируса лучше приспособился к рецептору мышей, он стал лучше подходить и к человеческому», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике, где распространился омикрон-штамм, фиксируется снижение уровня госпитализации за последние дни. Согласно предварительным данным южноафриканских медиков, новый вариант вируса переносится легче, чем вариант дельта, однако распространяется быстрее.

