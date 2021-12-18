На Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба

Ассоциации хлебопекарной отрасли Украины предупредили президента Владимира Зеленскома и правительство о возможных проблемах с поставками хлеба за высоких цен на газ. Об этом пишет «Экономическая правда».

Производители заявили, что деятельность хлебопекарных предприятий становится убыточной из-за роста цены на газ, сырье и других расходов. В частности, за год цены на газ для бизнеса выросли почти в десять раз. Совладелец HD-group Сергей Чекальский объяснил, что пекари не могут поднять стоимость своей продукции, поскольку она «зафиксирована контрактами с ритейлерами на определенное время».

В письме президенту и правительству представители отрасли предупредили, что рост цен «спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера». Они просят власти выделить хлебопекарным предприятиям часть льготного газа, или предоставлять целевую финансовую помощь.

Ранее сообщалось, что запасы в украинских подземных газовых хранилищах (ПГХ) опустились ниже уровня начала закачки в этом году.

14 декабря глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что отопительный сезон в стране пройдет без перебоев, поскольку накоплены «нормальные» запасы газа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что на Украине есть все для прохождения отопительного сезона и обеспечения стабильных тарифов. При этом в начале октября 2021 года газовые запасы Украины насчитывали 18,9 миллиарда кубометров, а к началу октября 2020 года — 27,9 миллиарда кубометров.

