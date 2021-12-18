Раскрыт повышающий бодрящий эффект от кофе прием

Научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина в беседе с радио Sputnik назвала прием, повышающий бодрящий эффект от кофе.

По ее словам, злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, так как организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым.

«Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается», — сказала она.

Специалист отметила, что прием, который называется «power nap», способен сделать чашку кофе максимально эффективным средством против сонливости. Так, необходимо вздремнуть днем, выпив перед этим чашку кофе. По словам эксперта, кофеин начинает действовать спустя полчаса. «Поэтому, если вы поспите в это время, то, во-первых, организм немного перезагрузится. А во-вторых, когда вы проснетесь, начнет действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости», — отметила она.

Блохина также порекомендовала обратить внимание на другие напитки, в которых содержится кофеин.

Специалист подчеркнула, что лучше всего для сохранения бодрости работать над режимом дня, иммунитетом и питанием.

Ранее Блохина заявила, что кофе ускоряет работу мозга только в определенное время. И это не утренние часы, как принято считать. Она призвала россиян не пить кофе в первые два часа после пробуждения. Она призвала россиян не пить его в первые два часа после пробуждения. «Если мы сразу же пьем кофе, то сбиваем естественный ритм в организме, что может привести к большей вялости на следующее утро. За семь часов до сна пить кофе тоже не стоит», – сказала Блохина.

