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Умер композитор сериала «Морские дьяволы»

Композитор телесериала «Морские дьяволы» Алексей Карпов скончался от коронавируса

Фото: Shutterstock

Работавший в кино композитор Алексей Карпов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти Карпова написал на своей странице в Facebook член Союза кинематографистов России Виктор Будилов. «Алексей Карпов, композитор проекта "Морские дьяволы" и многих других наших фильмов, умер сегодня от COVID-19. Светлая память!» — говорится в сообщении Будилова.

Карпов родился в 1963 году в Ленинграде. Он стал известен благодаря музыке для телесериала «Морские дьяволы». Также его произведения звучат в сериалах «Черные бушлаты» и «Бухта Глубокая».

Ранее на 73-м году жизни скончался знаменитый российский певец и композитор Александр Градский. Причиной смерти артиста стал инсульт, случившийся на фоне перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.

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Никита Савин
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