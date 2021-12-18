В Китае умерла самая старая жительница страны

В Китае в возрасте 135 лет умерла самая старая жительница страны Алимихан Сейти. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает «Синьхуа».

По информации агентства, женщина проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района и вела активный образ жизни: регулярно совершала пешие прогулки, занималась домашним хозяйством и помогала внукам ухаживать за правнуками.

Сейти практически полностью обходилась без чужой помощи. «Она регулярно ела, и у нее был отличный аппетит. Кроме того, она настаивала на регулярных солнечных ваннах во дворе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китаянка жила в «деревне долгожителей» Кумушерик в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где много жителей старше 90 лет. Местное правительство заботится о том, чтобы в этом населенном пункте сохранялась социальная прослойка лиц преклонного возраста, предоставляя льготное лечение и организуя бесплатные медицинские обследования.

Ранее в сентябре в Эритрее умер Натабай Тинсиев, который, по словам родственников, был «самым старым человеком на Земле». Как утверждает внук долгожителя, годом рождения Тинсиевы указали год крещения — 1894-й, а на самом деле родственник родился на десять лет раньше, и его реальный возраст на момент смерти составлял 137 лет.