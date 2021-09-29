«Самый старый человек на Земле» рассказал о секретах долголетия и умер в 127 лет

В Эритрее умер мужчина, которому, по словам родственников, было больше 127 лет

В Эритрее умер мужчина, который, по словам родственников, был «самым старым человеком на Земле». Об этом сообщает Daily Mail.

Натабай Тинсиев из отдаленной горной деревни, согласно церковным записям, родился 127 лет назад. Внук супердолгожителя Зере Натабай утверждает, что его дедушка был еще старше. По его словам, годом рождения Тинсиевы указали год крещения — 1894-й, а на самом деле родственник родился на десять лет раньше, и его реальный возраст на момент смерти составлял 137 лет.

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По словам Натабая, в те времена священники добирались до их мест редко, и семьям приходилось иногда ждать годами, чтобы окрестить новорожденного. При жизни Тинсиев рассказал внуку о секрете своего долголетия. Мужчина считал, что главное это — «терпение, щедрость и жизнь полная радости».

Местный католический священник подтвердил наличие записи о крещении Тинсиева и вспомнил, как в 2014 году праздновалось 120-летие долгожителя.

Родственники Натабая Тинсиева обратились к Книге рекордов Гиннесса с просьбой признать рекордный возраст члена их семьи.

Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Ранее сообщалось, что в ЮАР скончался «старейший мужчина в истории». Ему было 116 лет и 106 дней, однако этот рекорд не был признан официально.

