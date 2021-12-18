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В Белоруссии предрекли уничтожение Прибалтики в случае конфликта в Европе

Замглавы СБ Белоруссии Арчаков: Прибалктика будет уничтожена в случае конфликта в Европе

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В случае крупного конфликта в Европе страны Прибалтики будут уничтожены, в военном плане они ничего из себя не представляют. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков в интервью журналу «Национальная оборона».

«Что касается других наших западных, а вернее северо-западных соседей [кроме Польши], сами из себя они ничего в военном плане не представляют», — заявил он.

Арчаков отметил, что основная опасность поведения прибалтийских стран заключается в «постоянном и буквально нелепом» нагнетании обстановки. «Как будто они мечтают о серьезном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли», — добавил генерал.

В целом же, по его мнению, нет сомнений в том, что подобное поведение со стороны прибалтийских государств — это «одна и та же отработанная линия» на всестороннее давление на Белоруссию, а через нее и на интересы Российской Федерации.

Ранее в НАТО заявили о возможности России отрезать Прибалтику от альянса за два часа. По мнению источника Times в Киеве, Россия может использовать мигрантов, скопившихся на территории Белоруссии, чтобы отвлечь внимание членов Североатлантического альянса от якобы готовящегося вторжения на Украину.

Марина Совина
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