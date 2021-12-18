Россиянам объяснили правила деления имущества при разводе

Управляющий партнер «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в интервью агентству «Прайм» напомнила о правилах деления имущества в России и рассказала, в каких случаях супруг не имеет право претендовать на ваше жилье.

Прежде всего, к таким случаям относится имущество, до брака принадлежавшее каждому из супругов, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.

В том числе, сюда можно отнести приватизацию квартиры. С юридической точки зрения приватизация — это бесплатная передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Таким образом, приватизированная квартира не будет являться общим имуществом супругов.

«Имущество, приобретенное в период брака, но на личные средства, принадлежавшие одному из супругов не будет подлежать разделу», — отметила юрист. Однако она пояснила, что суд может признать личное имущество одного супруга общим, если в период брака они вложили в него общие деньги или личные деньги второго супруга, и вложения значительно увеличили стоимость имущества.

Спиридонова напомнила, что имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении могут быть определены в брачном договоре. В этом случае, пояснила юрист, супруги также вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов как приобретенное до брака, так и во время брака.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен выставил на продажу квартиру, где прописана женщина с тремя детьми. Мужчина законным образом купил жилое помещение и имеет полное право распоряжаться им, но и у россиянки есть право на пожизненное проживание в квартире — как и у ее детей.

