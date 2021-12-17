Российский бизнесмен выставил на продажу квартиру с женщиной и тремя детьми

В Екатеринбурге бизнесмен выставил на продажу квартиру, где прописана женщина с тремя детьми. Мужчина законным образом купил жилое помещение и имеет полное право распоряжаться им, но и у россиянки есть право на пожизненное проживание в квартире — как и у ее детей. Детали конфликта раскрыл городской портал E1.ru.

Трехкомнатную квартиру, которая некогда принадлежала родителям женщины, экс-супруг после развода заложил в банке. По словам россиянки, он сделал это обманом. Кредитные деньги мужчина вложил в бизнес и прогорел. Недвижимость продали на аукционе, покупателем стал местный бизнесмен. Россиянка обратилась в суд, чтобы оспорить передачу недвижимости мужу, но судьи ее не поддержали — зато закрепили за женщиной и ее детьми право на пожизненное проживание в квартире.

Теперь семья обитает в двух комнатах, а третью, по закону, занимает новый собственник. В реальности он там не живет и по-прежнему пытается судиться с женщиной и детьми. Тем временем россиянка повторно вышла замуж, у нее родился четвертый ребенок. Но муж живет отдельно: суд разрешил ему лишь навещать своих детей в квартире, которая принадлежит другому человеку.

Недавно женщина узнала, что квартира вновь выставлена на продажу — за 3,1 миллиона рублей (на 1,5–2 миллиона ниже рыночной стоимости). Она сама готова выкупить недвижимость за 2 миллиона, но собственника эта сумма не устраивает. «На сегодняшний день за 2 миллиона нельзя приобрести даже однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, — пояснил владелец изданию. — Я считаю, что это непорядочность, когда любыми путями человек вынуждает продать меня эту квартиру за бесценок».

Ранее в Санкт-Петербурге по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации порядка 4000 иностранных граждан. Всех их прописал в одной квартире местный индивидуальный предприниматель.