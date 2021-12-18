В Казахстане полиция пришла к пошутившему про стрельбу в школах студенту

В Кокшетау полиция пришла к студенту одного из местных колледжей после того, как он решил пошутить в TikTok на тему стрельбы школах. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

13 декабря 17-летний студент опубликовал в TikTok видео, в котором заявил, что в Казахстане еще не было ни одного случая стрельбы в учебных заведениях. За этим утверждением последовали кадры с надписью «Сейчас это выглядит, как работа для меня».

В казахстанской полиции рассказали, что во время разговора с правоохранителями молодой человек признался, что выложил ролик в юмористических целях и не имел «никаких умыслов и призывов на пропаганду терроризма».

Отмечается также, что провокационное видео было удалено с аккаунта юноши. Помимо этого, с ним и его родителями была проведена профилактическая беседа.

В мае российские силовики задержали 17-летнего жителя Амурской области, который разместил в соцсети фейковое сообщение о готовящемся теракте в одной из учебных заведений Благовещенска. Во время обсуждения нападения на лицей в Казани он пригрозил «устроить то же самое» в школе №27. После появления этой публикации в учебном заведении были прерваны занятия, а сотрудники правоохранительных органов провели там проверку.