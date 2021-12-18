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Американский эксперт признал стремление России к миру в Европе

Американский эксперт Ломбардо: предложения России показали ее стремление к миру в Европе

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Предложенные Россией проекты договоров по гарантиям в сфере безопасности покажут стремление Кремля достичь мира в Европе. Соответствующее мнение выразил координатор американской Объединенной национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо, передает РИА Новости.

«Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США», — заявил американский эксперт.

Ранее Белый дом счел часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми. Такое мнение агентству Bloomberg раскрыл высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Марина Совина
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