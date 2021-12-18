Раскрыто мнение Белого дома о предложениях России по гарантиям безопасности

Белый дом считает часть предложений России, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, неприемлемыми. Такое мнение агентству Bloomberg раскрыл высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена.

При этом, по словам неназванного чиновника, некоторые предложения Вашингтон считает полезными. Он уточнил, что США планируют ответить на предложения России на следующей неделе.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что в проектах договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности, предложенных Россией, есть неприемлемые элементы. Также представитель американского правительства добавила, что США организуют последствия для России, если не сработает дипломатия в вопросе деэскалации на Украине.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО по гарантиям в сфере безопасности. Они включают в себя призывы к альянсу не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности на Украину.

На российский проект соглашения по гарантиям безопасности отреагировали в Евросоюзе. Так, официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил, что Россия должна уважать право суверенных государств свободно определять свою внешнюю политику и политику безопасности, а также принимать решения о вступлении в тот или иной альянс.